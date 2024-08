Nouveaux programmes en soirée pour la rentrée de LN24

La chaîne d'information en continu LN24 a revu sa grille et proposera dès lundi un nouveau rendez-vous en soirée, "Bonsoir", du lundi au vendredi de 17h30 à 23h, a indiqué vendredi le groupe IPM, qui présente la rentrée de ses trois chaines (LN24, LN Radio et Fun Radio).

"Bonsoir" se divise en plusieurs parties. La première "Bonsoir chez vous", est consacré à l'information de proximité et réalisée en collaboration avec la rédaction de La Dernière Heure, un des journaux du groupe IPM. Le JT, baptisé "Bonsoir l'info", débutera à 18h et sera suivi d'un débat. Place ensuite à "Bonsoir le club", qui propose d'"éclairer l'actualité et ses coulisses", avant "Bonsoir le prime", qui "décryptera" l'info sur un ton décalé et un documentaire inédit pour terminer la soirée.

LN24, dont Jim Nejman est le nouveau rédacteur en chef, a en outre conclu un partenariat avec la RTBF. La chaîne diffusera ainsi plusieurs émissions comme "Un monde à part" et "Devoir d'Enquête" et co-diffusera avec Auvio, la plateforme de streaming de la RTBF, plusieurs émissions sportives, comme le WRC, le championnat du monde des rallyes.

LN Radio propose aussi une nouvelle grille, avec deux moments clés, "LN Matin" (6h30-9h) et "LN l'aprem" (16-19h).

Fun Radio, rachetée par IPM en décembre 2023, effectuera sa 35e rentrée et proposera un nouveau talk en soirée.