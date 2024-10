Nouvelles alertes à la roquette dans le nord d'Israël

Des villes et des villages du nord d'Israël ont de nouveau été attaqués par des roquettes en provenance du Liban, a rapporté l'armée israélienne vendredi, alors que la situation le long de la frontière continue de s'aggraver. Vingt missiles ont ainsi été enregistrés dans la région de Haïfa, selon Tsahal.

Des alertes aériennes ont également été déclenchées dans de nombreuses villes du nord et de l'est de la Galilée. Certaines des roquettes ont été interceptées, les autres ont touché un terrain découvert, a indiqué l'armée. Il n'y a pas encore eu de rapport faisant état de victimes ou de dégâts importants.

Le Hezbollah chiite, soutenu par l'Iran, attaque Israël avec des roquettes et des grenades par "solidarité" avec le groupe islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza depuis que ces militants et d'autres groupes extrémistes ont attaqué le sud d'Israël il y a près d'un an.