Pentathlon moderne: Elodie Clouvel savoure sa "médaille de la résilience"

Pierre-Philippe MARCOU

Elodie Clouvel, "au fond du trou" il y quelques mois après un burn-out, a décroché dimanche à Versailles l'argent du pentathlon moderne, estimant avoir remporté "la médaille de la résilience".

"C'était une belle histoire que je voulais raconter, l'histoire de la résilience, du courage, et qu'il ne faut jamais rien lâcher même quand on est au fond du trou, parce qu'il y a un an de ça, je voulais tout arrêter. Au final, aujourd'hui, je suis médaillée olympique", a exulté la Française de 35 ans en descendant du podium, huit ans après avoir déjà décroché l'argent olympique à Rio-2016.