Plein soleil : les principaux projets d'énergie solaire dans le monde

La plupart des plus grands parcs solaires déjà en activité se trouvent en Chine, qui augmente ses capacités en énergies renouvelables à un rythme bien supérieur à celui du reste du monde.

Le projet SunCable devrait produire 6 gigawatts (GW) et commencer à fournir de l'électricité d'ici 2030.

L'Australie a approuvé mercredi le projet d'une immense centrale solaire destiné à alimenter des millions de foyers nationaux et à fournir de l'électricité à Singapour.

Le projet est présenté comme le plus grand projet jamais réalisé en Chine, raflant la première place à deux autres projets géants dans les régions du Ningxia et du Qinghai.

Le site a cependant déjà commencé à produire de l'électricité, avec 551 mégawatts de capacité solaire mis en service plus tôt cette année, selon Adnani Green Energy, l'une des sociétés développant l'immense site.

La Chine construit presque deux fois plus de capacité éolienne et solaire que tous les autres pays réunis. Elle dispose de 339 GW en construction, dont 180 GW d’énergie solaire, selon GEM.

Une fois terminé, le parc constituera la plus grande installation d'énergie renouvelable au monde et sera capable d'alimenter 16,1 millions de foyers par an.

L’Inde, qui dépend actuellement fortement du charbon, veut installer 500 GW d'énergie renouvelable d’ici 2030 et atteindre zéro émission nette d’ici 2070.

Al Dhafra, Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont inauguré l’année dernière la centrale solaire d’Al Dhafra de 2 GW, quelques semaines avant d’accueillir les négociations de l’ONU sur le climat.

Situé au sud de la capitale Abu Dhabi, elle s'étend sur 21 kilomètres carrés de désert, soit environ un cinquième de la surface de Paris.

Le projet compte plus de 4.000 modules photovoltaïques et peut produire suffisamment d’électricité pour alimenter 160.000 foyers dans cet État du Golfe, riche en pétrole.

Les Émirats arabes unis ont pour objectif de tripler leur consommation d’énergie renouvelable au cours des sept prochaines années afin d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Parc solaire de Benban, Égypte

Le parc solaire égyptien Benban, construit à environ 40 kilomètres de la ville d'Assouan, a été connecté au réseau national en 2019.

Il est souvent décrit comme le plus grand projet solaire d'Afrique et l'un des plus grands au monde, avec une capacité d'environ 1,5 GW, une capacité qui pourrait être augmentée si les expansions prévues se poursuivent.

Visible depuis l'espace, le projet financé par la Banque mondiale, d'une valeur de 4 milliards de dollars, s'étend sur 37 kilomètres carrés et alimente 420.000 foyers, selon l'ONU.

Projet Chill Sun, États-Unis

Parmi les plus grands parcs solaires prévus aux États-Unis figure le projet solaire Chill Sun. L'installation projetée de 2,25 GW devrait être construite dans l'État ensoleillé du Nevada, qui abrite déjà des dizaines de petites centrales solaires.

Les États-Unis augmentent rapidement leurs capacités d'énergie renouvelable même si le rythme est beaucoup plus lent qu'en Chine.

Ils ont en construction 40 GW d'énergie éolienne et solaire et génèrent 16% de leur électricité à partir de l'énergie éolienne et solaire, selon Ember, un groupe de réflexion.