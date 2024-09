Présidentielle: Bompard (LFI) s'oppose à Faure (PS) sur une primaire

"Les primaires, ça crée des divisions, ça crée des clivages et au lendemain de la primaire, vous avez les opposants au candidat qui a finalement été désigné, qui vont soutenir un autre candidat", a-t-il jugé dans l'émission Questions Politiques sur France inter en partenariat avec Le Monde et France télévisions.

Dans un entretien samedi à Ouest-France, M. Faure plaide pour "un candidat commun de la gauche et des écologistes" à la présidentielle de 2027, qui pourrait être choisi via "une primaire, un conseil des sages, une convention citoyenne, un mélange de plusieurs procédés". Et il ajoute que "Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être le candidat de toute la gauche".

"Une primaire dans laquelle on dit il y a ceux qui ont le droit de participer et ceux qui n'ont pas le droit de participer... tout ça n'est pas sérieux", a ajouté M. Bompard.

Pour M. Bompard, Jean-Luc Mélenchon reste "la personne la mieux placée s'il devait y avoir une élection présidentielle demain".