République tchèque: deux enfants blessés par une camarade armée d'un couteau

La vie des deux petits blessés "n'est pas en danger" et "sont soignés de même qu'un troisième enfant, en état de choc" après l'agression, a-t-elle précisé.

"Une élève a attaqué ses camarades avec un couteau. Deux enfants ont été blessés et leurs parents informés", a indiqué la police sur le réseau social X, précisant que l'agresseuse avait été stoppée "en quelques minutes".

L'établissement abrite des enfants du primaire et du secondaire et les cours ont été suspendus pour les élèves en âge de rentrer chez eux, les 12-15 ans, tandis que les plus jeunes ont été gardé provisoirement en classe.