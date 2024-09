Seul un Belge sur cinq sait ce qu'est le sepsis, qui cause un décès par heure en Belgique

Cette maladie touche chaque année près de 41.000 personnes en Belgique, dont 7.675 en décèdent, davantage que le nombre de morts liés à un cancer du sein ou aux accidents de la route. Et pourtant, deux Belges sur trois n'ont jamais entendu parler de cette maladie et, pire encore, seuls 6% des Wallons et 15% des Bruxellois savent ce que c'est, contre 24% des Flamands, s'inquiète Sepsibel.

Or le sepsis est l'un des plus grands tueurs silencieux au monde (48,9 millions de personnes le contractent chaque année dans le monde et 11 millions en meurent). Il peut ainsi être mortel s'il n'est pas reconnu et traité assez rapidement, alerte l'association de patients. Il peut en effet entraîner un dysfonctionnement organique, un choc septique et la mort.