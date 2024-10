Sommet Asean: l'avancée des discussions pour la paix en Birmanie "largement insuffisante"

La feuille de route, dite en "cinq points", établie par les États membres quelques semaines après le putsch, reste ignorée par la junte, engagée dans des combats toujours plus violents avec des rébellions issues de l'opposition politique et de minorités ethniques.

Ils réaffirment aussi le statu quo sur la représentation "non-politique" de la Birmanie aux sommets de l'organisation, où les généraux putschistes ne sont plus conviés depuis octobre 2021.

Le conflit en Birmanie, qui a provoqué la mort de plus de 5.300 civils et le déplacement de plus de 3,3 millions de personnes, selon l'Onu, constitue l'un des plus grands défis que l'association ait eus à affronter depuis sa création en 1967.