"Trop de gens franchissent la frontière": paroles d'électeurs dans l'Arizona

"Le recours au crédit n'a jamais été aussi élevé", dit-il. "Les gens sont acculés, de plus en plus piégés par l'endettement sans les ressources pour s'en sortir".

Will Purtill, directeur d'agence bancaire de 34 ans, explique à l'AFP que son plus gros souci est la situation économique.

Will Purtill penchera pour "celui qui a le plan le plus ambitieux et pourra rendre les logements plus abordables".

- Panier de courses -

D'autres électeurs du comté de Maricopa, où le coût du panier de courses et du logement est supérieur à la moyenne nationale, pensent aussi que l'économie est le sujet numéro un.

Patrick T. Fallon

"Mon plus gros problème, c'est que tous les jours, l'Américain moyen ne peut plus nourrir sa famille, qu'il y a des familles, ou même des individus, qui ont du mal", dit Roxanne Pazul, retraitée de 62 ans et membre des Ahwatukee Republican Women, une organisation locale de femmes républicaines.

Certains se soucient aussi du respect du processus électoral dans cet Etat où les accusations infondées de fraude électorale ont fleuri lors des scrutins de 2020 et 2022.