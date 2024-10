Un an après l'attentat, Arras rend hommage à Dominique Bernard par les arts

Textes, danse et chants ont accompagné l'hommage rendu dimanche par Arras au professeur Dominique Bernard, commémoré devant ses proches, des rescapés de l'attentat et plusieurs ministres, un an jour pour jour après son assassinat par un ex-élève radicalisé islamiste

Plus de 2.000 personnes, dont un grand nombre de parents venus avec leurs enfants, se sont rassemblées sur la place des Héros d'Arras (Pas-de-Calais), à l'endroit même où plusieurs milliers d'Arrageois affligés s'étaient retrouvés il y a un an, deux jours après l'assassinat du professeur de français, poignardé à l'entrée de la cité scolaire Gambetta-Carnot où il enseignait.

"Il y a un an, la ville d'Arras basculait dans l'horreur" et "un an plus tard, nous sommes ensemble, toujours debout", a déclaré à la tribune le maire centriste de la ville Frédéric Leturque, ajoutant avoir "une pensée" pour Samuel Paty, enseignant également victime d'un attentat djihadiste il y a bientôt quatre ans.

Dominique Bernard avait enseigné pendant 25 ans au sein de l'établissement où il a trouvé la mort. "Amoureux de la littérature, il aimait transmettre cet amour à ses élèves", se souvient sa soeur Emmanuelle Delatte dans un entretien à l'hebdomadaire chrétien Le Pèlerin, paru mercredi.

Une minute de silence sera observée lundi dans les collèges et lycées de France en hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie également assassiné par un jeune islamiste radicalisé le 16 octobre 2020, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).