Un pensionné sur dix continue à travailler

Pour expliquer leur présence sur le marché de l'emploi, les hommes pensionnés invoquent surtout "le plaisir de travailler et d'être productif". Chez les femmes, le maintien des contacts sociaux a plus souvent joué un rôle décisif dans la poursuite du travail. Dans le même temps, près de 71% des personnes âgées de 50 à 74 ans ont cessé de travailler après avoir perçu leur première pension de retraite. Un petit 20% n'avait pas d'emploi ou ne travaillait plus à ce moment-là.

L'âge moyen auquel la première pension de retraite a été perçue était de 62,5 ans. La plupart des personnes (63,3%) ne perçoivent qu'une pension de retraite légale, sans pension complémentaire. Il existe également plusieurs formes de combinaisons avec des pensions complémentaires (via un versement régulier ou unique) et la plus courante est celle de la pension de retraite légale avec une pension complémentaire via un dispositif individuel comme l'épargne-pension (17,6%).