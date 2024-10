Un temps généralement sec et nuageux ce jeudi avec des températures toujours très douces

Il fera très nuageux jeudi avec une averse éparse, mais le temps restera probablement sec dans la plupart des endroits, selon les dernières prévisions de l'IRM. Des éclaircies seront également possibles par moments. Les températures maximales seront comprises entre 16 degrés sur les hauteurs ardennaises et 20 degrés en Basse-Belgique. En Campine, un pic jusqu'à 21 degrés sera possible.

Ce jeudi soir et cette nuit, le risque d'averses en provenance de la France augmentera. Certaines de ces averses pourront être intenses et accompagnées d'orages. En fin de nuit, des brumes et du brouillard pourraient se former, principalement sur la moitié sud du pays. Les températures minimales seront comprises entre 11 et 15 degrés.

Vendredi, le ciel sera très nuageux avec un risque de quelques averses. En fin d'après-midi et en soirée, des averses intenses accompagnées d'orages seront possibles, surtout dans le sud-est de la Belgique. Les températures maximales varieront entre 16 et 19 degrés.