Une météo variable avant l'arrivée d'un temps plus sec jeudi après-midi

Jeudi soir et dans le courant de la nuit, la plupart des averses se décaleront vers l'Allemagne. En cours de nuit, bien que le temps devienne plus sec partout avec quelques éclaircies, le risque de quelques averses résiduelles subsistera, surtout en région côtière. Des nuages bas éventuellement accompagnés de brume et brouillard pourront se former par endroits, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima, plus frais, oscilleront entre localement 2 degrés en Haute Ardenne et 8 degrés en bord de mer.

Vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale, de larges éclaircies se développeront. En cours de journée, les nuages pourront devenir par moment assez nombreux mais le temps sera sec à quelques ondées locales près. Les maxima, frais pour la saison, oscilleront entre 8 degrés en Haute Ardenne et 12 degrés en Flandre.