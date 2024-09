C3: Nice a poussé sans faire craquer la Real Sociedad, et se contente du nul

Haise a effectué deux changements par rapport au onze titulaire contre Saint-Etienne, lors de l'orgie de buts en championnat vendredi (8-0). Le premier, par obligation puisque Mohamed-Ali Cho, ancien de la Real, s'est blessé lundi à un talon. Le second par précaution, puisque Tanguy Ndombélé a beaucoup enchainé pour un joueur qui sort de plusieurs saisons compliquées.

MIGUEL MEDINA

Le problème, c'est que Morgan Sanson et Hicham Boudaoui sont eux aussi blessés actuellement. Or, au milieu, le jeune Tom Louchet a eu bien des difficultés à entrer dans son match. Et avoir un milieu déficient en Coupe d'Europe, ça ne pardonne pas. Heureusement pour lui, Pablo Rosario est actuellement au sommet de sa forme.

- Guessard rate son pénalty -

MIGUEL MEDINA

Certes, Nice a globalement maîtrisé le premier quart d'heure. Mais sans être réellement dangereux. D'ailleurs, ce sont les Basques, à cinq derrière pour la première fois de la saison, pour s'adapter à la configuration en 3-4-3 de Nice, autant que pour permettre au jeune Jon Martin, 18 ans, de vivre au mieux la première titularisation de sa carrière avec son club formateur, qui se sont offert les meilleures opportunités.