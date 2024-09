Esapekka Lappi pilote le plus rapide du shakedown, Thierry Neuville 7e

Esapekka Lappi (Hyundai i20 N) a réalisé le meilleur temps jeudi après-midi lors du shakedown du Rallye du Chili, 11e des 13 rendez-vous du championnat du monde WRC. Le Finlandais a devancé le Letton Martins Sesks (Ford Puma) et son compatriote Sami Pajari (Toyota Yaris).

Lappi traverse une saison difficile, mais son meilleur temps jeudi devrait lui redonner confiance pour le reste du rallye. Le Finlandais avait subi un accident lors de la première spéciale au Chili l'an dernier.

Le shakedown faisant officiellement partie du rallye, la stratégie de gestion des pneus est cruciale dès le début. De nombreux pilotes ont évoqué ce sujet. Pour les 16 spéciales, les équipes disposent de 28 pneus tendres et 8 pneus durs, y compris pour le shakedown. Ainsi, plusieurs pilotes ont opté pour une gestion prudente de leurs pneus afin de les économiser pour la suite du rallye. L'année dernière, le choix des pneumatiques s'était révélé décisif, avec de nombreuses crevaisons, notamment pour Toyota et Grégoire Munster.

Six spéciales seront disputées vendredi, six autres samedi et les quatre dernières dimanche.