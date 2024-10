Les Pays-Bas en tête après la Course 1, Lucas Coenen chute et abandonne

La Belgique a mal débuté le Motocross des Nations (MXdN), dimanche sur le circuit anglais de Matterley Bassin. Elle a enregistré l'abandon de Lucas Coenen dans la première des trois courses. Dans cette course qui réunissait les MXGP et les MX2, le vice-champion du monde MX2 était à la bagarre pour la 5e place quand il a chuté et abandonné après 11 des 16 tours. L'autre pilote belge Brent Van doninck (MXGP) s'est classé 14e.

La victoire est revenue au Slovène Tim Gajser devant l'Américain Eli Tomac et le Français Romain Febvre. L'Espagnol Jorge Prado, auteur du hole shot, a fini 4e devant le Néerlandais Jeffrey Herlings, 5e. Kay de Wolf, 6e et premier pilote MX2, permet aux Pays-Bas d'être en tête avec 11 points devant les États-Unis (19) et l'Australie (19).

Les cinq meilleurs résultats par nation sur les six étant pris en compte, la Belgique a déjà joué son va-tout. Ses quatre autres résultats seront pris en compte à la suite de l'abandon dans cette manche initiale de Coenen. Celui-ci semblait s'être blessé au bras ou à l'épaule. Il n'est pas certain d'être au départ de la Course 2 programmée à 15h40. Elle mettra aux prises les catégories MX2 et Open.