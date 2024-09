Lucas Coenen remporte les qualifications en MX2, Prado fait un pas vers le titre en MXGP

Lucas Coenen (Husqvarna) a remporté la course de qualifications en MX2 à l'occasion du Grand Prix de Castille-La-Manche, la 20e et dernière manche du championnat du monde de motocross, samedi en Espagne. En MXGP, l'Espagnol Jorge Prado (Gasgas) a élargi son avance au classement.

À Cozar, non loin de Madrid, Coenen s'est imposé devant l'Allemand Simon Laengenfelder (Gasgas) et le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), qui mène le classement du championnat du monde en MX2. Avec 923 unités, De Wolf compte toujours 34 points d'avance sur Lucas Coenen (889 points), alors qu'il reste 50 points à distribuer (25 par course) dimanche.

En MXGP, Jorge Prado s'est imposé devant le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) et devant son rival dans la course au titre, le Slovène Tim Gasjer (Honda). Prado (953 points) a creusé un écart de 9 points sur Gajser (944 points) à la veille de la dernière journée de la saison.

Dimanche, les courses MX2 se dérouleront à 13h15 et 16h10. Le MXGP courra à 14h15 et 17h10.