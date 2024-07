Lucas Coenen troisième du Grand Prix de Tchéquie, remporté Kay de Wolf en MX2

Liam Everts (KTM) termine le Grand Prix à la 4e après une 5e et une 3e place dans les deux courses. Sacha Coenen, 28e et 9e, se classe 15e et Nicolas Vennekens (GasGas), deux fois 22e, finit 23e.

Vainqueur de la première course, Coenen a pris la 4e place de la seconde course, remportée par De Wolf. Un résultat qui le prive de la victoire finale qui revient au Néerlandais grâce à sa troisième place dans la course 1. L'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas), deux fois deuxième, prend la deuxième place devant Coenen.

Au classement du championnat, De Wolf conforte sa première place avec 626 points devant Lucas Coenen, 2e avec 580 points, et Laengenfelder, 3e avec 560 points.

Le Slovène Tim Gajser (Honda) a lui remporté le Grand Prix en MXGP grâce à sa victoire dans la course 2 et sa troisième place dans la course 1. L'Espagnol Jorge Prado (GasGas) a pris la deuxième place devant le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), vainqueur de la course 1 et 4e de la seconde course. Brent Van Doninck (Honda) a terminé 8e du Grand Prix avec des 11e et 8 places. Thomas Vermijl (GasGas) se classe 33e.

Van Doninck faisait son retour à la compétition en MXGP après une fracture du fémur encourue lors de la première manche en Patagonie en mars.