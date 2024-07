Mattia Binotto rejoint Sauber comme directeur des opérations et directeur technique

Mattia Binotto, ancien Team Principal de Ferrari, rejoindra Sauber à partir du 1er août en tant que directeur des opérations et directeur technique en chef, a annoncé l'écurie allemande de Formule 1 mardi.

Sauber concourt actuellement sous le nom de Stake F1 Team et deviendra Audi à partir de la saison 2026. L'arrivée de Binotto est conjuguée aux départs du CEO Andreas Seidl et d'Oliver Haufmann, président du conseil d'administration. Seidl avait été Team Principal de McLaren entre 2019 et 2022.

Binotto effectue son retour en Formule 1 après son départ de Ferrari à la fin de la saison 2022. Il était présent au sein de la Scuderia depuis 1995 en opérant notamment comme ingénieur, responsable du département moteur et directeur technique.