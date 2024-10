MotoGP: Bagnaia gagne au Japon et resserre l'écart avec Martin au championnat

Bagnaia a totalement dominé la course après s'être emparé de la tête juste après le départ, donné sur une piste légèrement humide. Le jeune prodige espagnol Pedro Acosta (GasGas-Tech3), parti en pole position, est rapidement tombé tout comme la veille pendant la course sprint.

C'est un autre espagnol, le sextuple champion du monde Marc Marquez (Ducati-Gresini), qui monte sur la 3e marche du podium et reste 4e au championnat mais loin de la lutte entre les deux premiers.

Parti 11e sur la grille, Martin a effectué une fantastique remontée, terminant à une seconde de Bagnaia et garde un avantage de 10 points au championnat sur l'Italien alors qu'il reste quatre courses à disputer.

"On a réussi à gagner 11 points ce weekend", a souligné le vainqueur après l'arrivée, gardant les yeux fixés sur un 3e titre après ceux remportés les deux années précédentes. Il avait déjà gagné la course sprint la veille, Martin finissant lui 4e. L'Espagnol compte désormais 392 points au championnat pour 382 à l'Italien qui compte désormais 8 victoires en GP cette année pour seulement 3 à Martin qui s'est toutefois montré plus régulier.