MotoGP: Bastianini s'impose en Emilie-Romagne devant le leader Martin, Bagnaia au tapis

"C'était une course très difficile", a réagi l'Espagnol, parti deuxième sur la grille.

En tête du GP depuis le 4e tour (sur 27) devant Bastianini de plus en plus menaçant, qui s'est finalement imposé à la faveur d'une manœuvre audacieuse dans les derniers hectomètres, Martin a expliqué avoir "été poussé hors de la piste (par Bastianini, ndlr) et (n'a) pas pu riposter".

Andreas SOLARO

"Je pense que j'étais le plus fort aujourd'hui, j'aurais mérité la victoire", a-t-il aussi dit.

"Jorge a été parfait durant toute la course", a reconnu Bastianini, né à quelques kilomètres seulement du circuit. "Cela a été très difficile de le doubler (...) dans le dernier tour, j'ai vu un petit espace (...) j'étais un peu à la limite mais je suis passé", a expliqué "La Bestia", qui a offert à Ducati sa 100e victoire en MotoGP.

- Les regrets de Bagnaia -

Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez (Ducati-Gresini) a complété le podium de 14e manche (sur 20) de la saison. Au général, l'Espagnol a rétrogradé à la 4e place derrière Bastianini, nouveau 3e.