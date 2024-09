Oscar Piastri s'impose devant Charles Leclerc et remporte le deuxième GP de sa carrière

Le Britannique George Russell (Mercedes) a profité d'un accident entre le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) en fin de course pour monter sur le podium.

Après 50 tours sans le moindre incident, la fin de course s'est agitée dans le dernier tour de piste avec un gros accrochage entre Perez et Sainz qui se disputaient les 2e et 3e places. Les deux pilotes ont eu un accident après le deuxième tournant, envoyant les deux monoplaces dans le mur.

Lando Norris (McLaren), parti de la 15e place, a réussi la remontée de la journée en terminant au pied du podium, juste devant le Néerlandais et triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull).

Au classement du championnat du monde, Verstappen compte 313 points et une avance de 59 unités sur son dauphin Norris. Alors qu'il reste encore sept manches à disputer, les 2e, 3e, et 4e se tiennent dans un mouchoir de poche avec Norris 2e (254pts), Leclerc 3e (235pts) et Piastri 4e (222pts).