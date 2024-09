Sébastien Ogier écope de 30.000 euros d'amende avec sursis pour sa sortie

Sébastien Ogier (Toyota) a écopé d'une amende de 30.000 euros avec sursis pour s'en être pris oralement aux commissaires du Rallye de Grèce, la 10e manche du championnat du monde des rallyes WRC qui s'est achevé dimanche. Le pilote français avait fait une violente sortie vendredi pour se plaindre de la visibilité et du balayage sur la piste sèche.

Ogier avait critiqué l'inaction des organisateurs face au problème causé par la poussière. Il avait notamment demandé que les écarts entre les départs de chaque voiture soient élargis pour solutionner celui-ci. Après la 1re spéciale du week-end, vendredi matin, le pilote Toyota s'était emporté à l'interview. "Il est énervant de constater que ce sport n'apprend jamais de ses erreurs. Nous demandons, nous savons que nous allons avoir de la poussière. Il y a de la poussière qui persiste. Ils disent non. Qu'avez-vous dans la tête? Rien. C'est incroyable!"

Les commissaires ont mobilisé l'article 12.2.1.f du règlement sportif international de la FIA pour infliger leur sanction. Le texte condamne "tous mots, actes ou écrits qui ont causé une perte ou un dommage moral à la FIA, ses organes ou ses agents exécutifs, et plus généralement sur l'intérêt du sport moteur et les valeurs défendues par la FIA." Les déclarations ont également été considérées comme une violation des engagements des pilotes auprès du WRC.