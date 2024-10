Sébastien Ogier mécontent de lui après sa sortie et son abandon: "C'est difficile"

Sébastien Ogier (Toyota Yaris) a vu s'envoler ses espoirs de remporter le rallye d'Europe centrale et ceux plus minces de décrocher un 9e titre de champion du monde des rallyes, dimanche. Le Français a quitté la route, surpris dans un virage glissant de l'avant-dernière spéciale, que les ouvreurs n'avaient pas reconnu. Conséquence: abandon et perte des 18 points de sa première place à l'issue de la journée de samedi.

En raison de la succession rapide des spéciales dimanche matin, les ouvreurs n'ont pas disposé du temps nécessaire pour effectuer une ultime reconnaissance.

"Cela montre à quel point leur travail est important", a déclaré Ogier après la course. "Ils jouent un rôle crucial lors d'un rallye. Dans cette étape, ils ont été tenus à l'écart et nous n'avions donc aucune information sur l'évolution de la spéciale, ni sur son aspect. Dans le premier grand virage sous les arbres, d'autres pilotes avaient coupé la route plus que prévu, il y avait donc plus de boue sur la route et le virage paraissait très gras. Je n'ai pas pu tourner, j'ai pris du sous-virage, j'ai heurté des arbres et c'était fini".