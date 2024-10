Thierry Neuville 2e à moins d'une seconde de Sébastien Ogier après la 1re journée

Thierry Neuville (Huyndai) occupe la 2e place du rallye d'Europe centrale, 12e des treize épreuves du championnat du monde WRC 2024, au terme des deux premières spéciales disputées jeudi à Velka Churchle et Klatovy, en Tchéquie.

Septième de la première spéciale et vainqueur de la deuxième, le leader du championnat du monde ne compte que 9/10e de seconde de retard sur le Français Sébastien Ogier (Toyota). Le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai) est 3e à 1.7 seconde. L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) suit en cinquième position à 2,1 secondes.

Ogier a remporté la super spéciale et a immédiatement pris la tête, Neuville a heurté une botte de foin et a perdu deux secondes. Notre compatriote a remporté la deuxième spéciale courue en début de soirée et s'est hissé à la deuxième place du classement.