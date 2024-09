Thierry Neuville s'empare de la tête, sans se préoccuper des critiques d'Ogier

L'Estonien Ott Tänak (Hyundai), en tête du classement ce matin, a connu une double crevaison qui lui a coûté plus de 4 minutes dans la SS7 de Rengini (28,67 km). Celle-ci est revenue à Neuville, pour 2/10es devant Ogier, et 16.2 devant Sordo.

Interrogé en début de journée sur les commentaires d'Ogier à son égard, Thierry Neuville a préféré s'abstenir de réagir. Le pilote Toyota avait notamment suggéré au Saint-Vithois "d'arrêter de pleurer" et "d'apprendre à ouvrir la route", tandis que celui-ci s'était plaint de la poussière soulevée sur les routes sèches, en particulier en tant qu'ouvreur.

Le Français a ensuite signé le scratch de la 8e spéciale de Thiva (20,95 km), laissant Sordo à 7.4 secondes et Neuville à 10.5. C'est dans la SS9, Aghii Theodori (25,87 km), que le pilote belge et son copilote Martijn Wydaeghe ont pris la tête du classement. Battus par Ogier de 5.7 secondes, ils ont néanmoins vu Sordo subir une crevaison et terminer à 51.3 secondes du meilleur temps. Ce revers de l'Espagnol leur a permis de grimper sur la 1re marche.

"Mes objectifs sont simples", a résumé Neuville en réaction à la mi-journée. "Traverser les étapes sans problèmes, surtout sans crevaisons. Il faut juste passer sans problèmes."

Dans l'après-midi, les pilotes courront encore deux spéciales, Loutraki (12,9 km) et un nouveau passage d'Aghii Theodori (25,87 km). La courte SS12 sera au programme du soir, sur 1,97 km.