Une crevaison a coûté à Guillaume De Mévius une "possible victoire d'étape" au Maroc

Guillaume De Mévius et Mathieu Baumel (MINI) ont terminé 4e de la deuxième étape du Rallye raid du Maroc, mardi, à 2:08 du duo vainqueur Moraes-Monleon (Toyota). Une crevaison après 150 kilomètres a peut-être coûté la victoire d'étape à De Mévius. Au classement général, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia) reste leader et De Mévius remonte à la deuxième place, à 8:22.

De Mévius a dû s'élancer lundi en 66e position après avoir déjà été victime d'une crevaison lors du prologue. "Stratégiquement, ce n'était pas si mal de partir si loin, même si je dois immédiatement ajouter que nous n'avons évidemment pas crevé intentionnellement dimanche. Il y avait beaucoup de traces, mais aussi de la poussière. Nous roulions bien jusqu'à ce qu'un petit problème survienne. Comme je ne voulais pas prendre de risques, je me suis arrêté deux fois pour vérifier quelque chose. Pour une première étape, j'étais satisfait de ma sixième place", a déclaré le Jodoignois.

Mardi, De Mévius s'est élancé en cinquième position. "Nous nous sommes longtemps battus pour la victoire d'étape, jusqu'à ce que nous crevions après 150 kilomètres et que nous devions nous arrêter pour changer la roue. Cela nous a pris environ deux minutes. Sachant qu'il nous manquait 2:08 pour remporter l'étape aujourd'hui, cela aurait certainement pu être le cas. Au classement, nous passons à la deuxième place. La journée de mercredi sera longue. Nous partons en quatrième position et nous avons quelques traces devant nous. Cela facilite toujours un peu les choses. La voiture est très bonne. Surtout quand on sait que je pilote ici le moteur diesel et qu'il est encore moins puissant que le moteur à essence qui arrivera plus tard."