Victoire et titre à Indianapolis pour Charles Weerts

Accompagné par Dries Vanthoor, le frère de Laurens, et Sheldon van der Linde, Charles Weerts a occupé en permanence les avant-postes durant les 8 heures de course. La BMW de l'équipe belge WRT a croisé le drapeau à damiers en 2e position derrière la Porsche 911 GT3 R des Américains Adam Adelson et Elliott Skeer et de l'Allemand Laurin Heinrich.

Mais cette dernière avait reçu une pénalité de 5 secondes à rajouter à l'arrivée pour une infraction lors d'un arrêt aux stands. L'écart sur la ligne étant de 4 secondes et 740 millièmes, la victoire est revenue d'un cheveu à la BMW de Weerts/Vanthoor/van der Linde.

Charles Weerts est le deuxième pilote belge à être sacré en Intercontinental GT Challenge après Laurens Vanthoor en 2016, lors de la saison inaugurale du championnat.