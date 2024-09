WRC: Neuville retrouve la victoire en Grèce et se rapproche du titre

Le Belge, qui avait abordé le Rallye de l'Acropole sous pression et avec seulement 27 points d'avance sur Ogier, pourtant engagé dans un programme partiel et qui a disputé trois courses de moins que lui, compte désormais 38 longueurs d'avance sur le Français, et 34 sur son équipier estonien Ott Tänak (Hyundai), troisième ce week-end et nouveau dauphin.

Ogier, qui rêve de décrocher à 40 ans un neuvième titre mondial qui lui permettrait d'égaler son légendaire compatriote Sébastien Loeb, a tout tenté ce week-end pour réduire l'écart sur Neuville.

Aris MESSINIS

Mais il a d'abord eu un problème de turbo vendredi lors de la dernière spéciale de la journée, perdant plus de deux minutes et trente secondes. Le Gapençais avait ensuite grappillé la moitié de son retard samedi et avait très bien entamé la journée de dimanche avec les meilleurs temps des deux premières spéciales.