Violente agression ayant entrainé la mort en Flandre: reconnaissez-vous ces dessins? (photos)

A la demande du juge d'instruction de Malines et du Parquet d'Anvers, nous diffusons l'avis suivant:

Le dimanche 09 août 2020, une dame de 77 ans a été victime d’une violente agression et d’un attentat à la pudeur dans la Jozef De Blockstraat à Tisselt (Willebroek). Le 03 septembre 2020, elle est décédée à l’hôpital des suite de ses blessures.

Le dimanche 09 août 2020, la victime a encore été aperçue par plusieurs voisins. Le soir, entre 19h33 et 19h54, elle a eu sa belle-sœur au téléphone. Peu après, un individu s’est introduit dans la maison, probablement via la porte coulissante de la véranda.

Sur la table de la véranda, une enveloppe avec des dessins et un stylo ont été retrouvés. L’enveloppe et le stylo à bille appartiennent à la victime mais les dessins n’auraient pas été faits par elle.

Si vous reconnaissez ces dessins ou si vous connaissez quelqu’un qui a exécuté des dessins similaires, veuillez contacter les enquêteurs. Il se pourrait que ces dessins n’aient rien avoir avec les faits alors cette piste pourrait être écartée.

La maison était en ordre et aucun objet de valeur n’a été volé. L’auteur a emporté un spot accroché au plafond de la pièce de vie et le modem Proximus (type BBOX3).

Le spot ressemblait à une caméra.

Peut-être que l’auteur pensait que ces objets étaient une caméra et un enregistreur. Suite à l’analyse du modem, les enquêteurs ont pu définir l’heure à laquelle l’auteur se trouvait dans la maison, à savoir 20h54.

La police est à la recherche de témoins qui, le dimanche 09 août 2020 vers 21h00, auraient vu une personne à proximité de l’habitation de la victime. L’auteur est soit passé via le jardin de la victime par l’accès se trouvant dans la Jozef De Blockstraat, soit via l’allée de service se trouvant à côté de la maison. L’auteur aurait peut-être été aperçu en possession du spot et du modem à proximité de l’habitation. Il est aussi possible que quelqu’un ait retrouvé le spot et le modem. Cette information peut également être signalée à la police.

Un appel à témoins avait été lancé peu après le décès de la victime. Suite à celui-ci, une information a été transmise aux enquêteurs. Un témoin a remarqué qu’un homme se trouvait à proximité de la maison de la victime peu avant les faits ainsi que le mardi 11 août 2020.

L’homme est âgé d’environ 30 ans, mesure entre 1m75 et 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns avec une ligne et une fine moustache. Vu la canicule, il portait un pantalon et une veste. L’individu a évité le contact visuel en croisant un témoin. Il est demandé à cet homme de se manifester. Il est aussi demandé aux personnes qui auraient des informations sur cet homme de prendre contact avec les enquêteurs.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu