Surprise pour un Belge en vacances: il se retrouve sur un bateau avec la famille royale (photos)

Un Belge en vacances en Croatie a appuyé sur le bouton orange alertez-nous pour nous informer qu'il avait partagé "à sa plus grande surprise un trajet en bateau avec la famille royale". Nos souverains Philippe et Mathilde, accompagnés de leurs 4 enfants, ont emprunté une embarcation pour se rendre sur l'île de Mljet. Notre témoin nous décrit la scène: "J'ai entendu une voix familière. Je me suis dit que cette voix me disait quelque chose et puis j'ai reconnu immédiatement la Reine Mathilde."

Entourant leurs parents, les princesses Elisabeth et Eléonore, les princes Emmanuel et Gabriel étaient également du voyage.





Surnommée "l'île verte", Mljet abrite l'un des plus beaux parcs nationaux de la Croatie.

Contacté par nos soins, le Palais Royal n'a pas confirmé cette information: "Nous ne commentons pas les déplacements privés du Roi et de la Reine".