Dès 2026, Audi envisage de produire son prochain SUV électrique à Forest: 3.000 travailleurs ont leur avenir garanti

Les voitures électriques devraient un jour dominer le marché. Une bonne nouvelle pour l'usine d'Audi installée à Bruxelles, et qui célèbre aujourd'hui la sortie de son 8 millionième véhicule. Le constructeur allemand en a profité pour confirmer la production de son prochain SUV électrique.

L'usine bruxelloise du constructeur automobile allemand Audi va produire le modèle Q8 e-tron, a confirmé le patron d'Audi Markus Duesmann mercredi à Forest. Cela permettra de garantir l'emploi dans l'usine pour un certain nombre d'années supplémentaires.

La revue spécialisée allemande Automobilwoche avait révélé plus tôt qu'Audi Forest produirait ce modèle. L'information est à présent confirmée par Audi. L'usine bruxelloise produit actuellement le SUV électrique e-tron, qui devrait connaître une dernière mise à jour en 2023 avant un arrêt de la production prévu trois ans plus tard. À partir de 2026, c'est le modèle Q8 e-tron de la marque qui sera donc construite à Forest. Il s'agit d'un SUV (sports utility vehicle) électronique encore plus volumineux.

"Le futur sera électrique. Notre usine à Forest est neutre en émissions de gaz carbonique. Et lorsque nous livrons un nouveau véhicule, c'est dans une optique 'zéro émission'. Fort de cette expérience, la prochaine voiture produite ici sera l'Audi Q8 e-tron, le successeur électrique de l'actuel e-tron. Ce choix s'explique par la réussite actuelle", explique Markus Duesmann, président du conseil d'administration d'Audi AG.

On a l'usine du futur

Le constructeur prend un virage radical. Fin des véhicules à essence en 2033, la sortie de 20 nouveaux modèles exclusivement électriques d'ici 2026 dont la Q8 produite à Forest. Les 3.000 travailleurs ont désormais leur avenir garanti et le Premier ministre est ravi. "Il y a 15 ans, on se posait encore la question pour savoir si l'on pouvait encore construire des voitures en Belgique. Maintenant, on a l'usine du futur ici. Et ce n'est pas le seul endroit où l'on produit des voitures électriques. On fait la même chose à Gand", indique Alexander De Croo.

À Gand, se trouve le second constructeur présent en Belgique, Volvo. "En Belgique, ce qui est bien, c'est que les deux usines Audi et Volvo sont déjà prêtes pour la voiture électrique puisqu'elles en produisent. Elles ont toute la filière et toute l'infrastructure qui est mise en place. Il y a une quinzaine d'années, on avait encore plus de constructeurs en Belgique. Des usines ont fermé mais depuis, les deux constructeurs qui sont restés semblent fidèles à la Belgique", souligne Olivier Duquesne, journaliste au Moniteur automobile.