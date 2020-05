Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: l'État commande plus de 3 millions de tests sérologiques à une entreprise liégeoise

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

Le moratoire sur les faillites prolongé jusqu'au 17 juin



Le moratoire temporaire sur les faillites d'entreprises qui a été instauré en avril dans le cadre de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 a été prolongé jusqu'au 17 juin, communiquent mardi différents ministres du gouvernement fédéral.

L'entreprise liégeoise Zentech fournira 3,65 millions de tests sérologiques



L'État belge a commandé à l'entreprise liégeoise Zentech, active dans le biotech, pas moins de 3,65 millions de tests sérologiques, rapportent les titres Sudpresse et L'Avenir mardi. ZenTech a reçu, vendredi, la confirmation par l'État belge pour la fourniture, en plusieurs phases, de plus de 3 millions de tests sérologiques rapides. Le kit proposé par la société liégeoise est le premier à avoir été approuvé par les autorités sanitaires, ayant prouvé sa fiabilité pour détecter la présence d'anticorps au Covid-19. Plusieurs autres tests sérologiques, rapides ou non, ont depuis lors été validés par l'Agence fédérale des médicaments (AFMPS). "Notre test donne très rapidement un résultat fiable à 98,5% si le test se révèle négatif, et à 100% s'il est positif. Il n'y a pas de faux positifs", explique Éric Louis Poskin, porte-parole de ZenTech.



Bruxelles demande de prolonger les mesures de chômage économique et de droit passerelle

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a demandé lundi en fin de soirée de prolonger les mesures simplifiées pour le "chômage Corona" et le droit passerelle à destination des indépendants, au minimum jusqu'en septembre, afin de limiter au maximum le nombre de licenciements et faillites.

Cette demande figure en bonne place dans une motion déclarant la Ville "en état d'urgence sanitaire, économique et sociale", dans le contexte de la crise liée à la pandémie de Covid-19. La motion a été adoptée à la quasi l'unanimité - il y a eu un seul vote négatif (N-VA)-.

Des personnalités tirent la sonnette d'alarme pour le secteur culturel

Dans une lettre ouverte adressée à la Première ministre, Sophie Wilmès (MR), 300 artistes et travailleurs du secteur culturel tirent la sonnette d'alarme. Ils plaident pour un "état d'exception" pour le secteur, avec des "mesures extraordinaire qui garantissent un revenu pour chacun qui peut démontrer exercer une activité artistique régulière", selon cette missive publiée sur le site internet d'information De Standaard lundi soir. Parmi les signatures apposées, celles de personnalités belges comme les musiciens Adamo, Angèle et Lady Lynn, les chorégraphes Anne Teresa De Keersmaeker et Sidi Larbi Cherkaoui, les actrices Veerle Baetens er Cécile de France, les réalisateurs Adil El Arbi, Bilall Fallah et les frères Dardenne.

Ville de Bruxelles: 3.651 P-V judiciaires, et 2.243 dossiers d'amendes administratives



Depuis le début de la mise en oeuvre des mesures de confinement décidées par le Conseil National de Sécurité, quelque 3.651 PV judiciaires ont été dressés sur le territoire de la Ville de Bruxelles pour leur non-respect, a affirmé lundi soir le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close. Faisant le point de la situation lors de la réunion en vidéoconférence du conseil communal, le bourgmestre a indiqué que la cellule des amendes administratives de la Ville avait par ailleurs traité 2.243 dossiers.