Coronavirus en Belgique: les balades à moto récréatives seront à nouveau autorisées

La première phase du déconfinement commencera le lundi 4 mai prochain. A partir de cette date-là, les balades à moto récréatives seront à nouveau autorisées, indique jeudi soir le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, sur sa page Facebook.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : les dernières infos



"La balade devra commencer et se terminer à la maison sans arrêt sur des sites touristiques ou autre 'hotspot'", précise-il. Les grands rassemblements ne seront pas encore permis: trois motards maximum pourront avaler du bitume ensemble. L'arrêté ministériel fixant les premières mesures liées au déconfinement ont été publiées jeudi soir au Moniteur. Actuellement, les promenades à pied, à vélo et les joggings sont autorisés en famille ou avec une seule personne extérieure, tout en respectant les règles de distanciation physique. Mais dès lundi, chacun pourra pratiquer une activité sportive en plein air (telle que le tennis, l'athlétisme, la pêche ou le kayak, par exemple) avec deux autres personnes extérieures à la famille, en plus de celle-ci. Depuis l'entrée en vigueur du confinement, l'usage de la moto était réservé aux trajets pour se rendre au travail, au supermarché, à la pharmacie ou aux pépinières.