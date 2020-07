Une jeune fille de 18 ans décède du coronavirus à Bruxelles: elle souffrait d'autres problèmes de santé, indique Sciensano

Une jeune fille de 18 ans est décédée à Bruxelles des suites du Covid-19, d'après une information de la VRT confirmée par l'Institut de santé publique Sciensano.



Selon Sciensano, la jeune fille, qui souffrait d'autres problèmes de santé, est décédée dimanche. Il s'agit du deuxième décès dû au virus d'une personne de moins de 24 ans en Belgique. Fin mars, une fille de 12 ans avait également succombé à la maladie.

En Belgique, le coronavirus a fait 9.788 morts. Selon des chiffres communiqués par Sciensano, parmi les victimes, 3.426 personnes avaient plus de 85 ans, 2.162 avaient entre 75 et 84 ans, 968 personnes étaient âgées entre 65 et 74 ans. Les personnes âgées de 45 à 64 ans représentent 478 décès. 37 personnes avaient entre 25 et 44 ans. Enfin, deux personnes étaient âgées entre 12 et 24 ans. A noter que pour 2.715 personnes, l'âge n'a pas été communiqué.