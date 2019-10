Claude, la fille de Jacques Chirac, s'exprime pour la première fois depuis le décès de son père (vidéo)

Les Français ont convergé par milliers sous la pluie aux Invalides pour saluer la mémoire de Jacques Chirac, mort jeudi à 86 ans, lors d'un large hommage populaire dimanche, avant les cérémonies officielles lundi. Dans la soirée, les visiteurs étaient encore nombreux à patienter, abrités sous un parapluie.



"C'est un moment très fort", "bouleversant", et "de là où il est, je pense qu'il doit être extrêmement ému et heureux", a déclaré devant la presse Claude Chirac, venue "dire merci" en fin de journée aux Invalides, au sujet de son père.



"Ma mère est très très réconfortée en ayant vu ces images cet après-midi", a-t-elle ajouté au sujet de Bernadette Chirac, elle-même très affaiblie et qui n'est pas apparue publiquement depuis le décès de son époux jeudi à leur domicile parisien.