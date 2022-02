Crise en Ukraine : le Kremlin douche l'espoir d'un sommet Poutine-Biden

Le Kremlin a jugé lundi "prématuré" la tenue d'un sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden, douche froide après l'annonce française de la veille sur une telle rencontre pour désamorcer le danger d'une invasion russe de l'Ukraine



Annoncé dans la nuit de dimanche à lundi par la présidence française, l'accord de principe sur un tel sommet visait à faire baisser les tensions au plus haut autour de l'Ukraine, les combats dans l'Est du pays entre l'armée et des séparatistes prorusses s'étant aggravés ces derniers jours.



"Il y a une entente sur le fait de devoir continuer le dialogue au niveau des ministres (des Affaires étrangères). Parler de plans concrets d'organisation de sommets est prématuré", a tranché le Kremlin.



Les services de sécurité russes (FSB) ont par ailleurs annoncé qu'un obus tiré depuis le territoire ukrainien a détruit lundi une structure d'un poste-frontière russe sans faire de victime.L'Ukraine a aussitôt démenti avoir tiré sur le poste-frontière.