Le frère du président hondurien jugé coupable de trafic de drogue à New York

Le frère du président hondurien Juan Orlando Hernandez, qui était jugé devant un tribunal fédéral new-yorkais pour trafic de drogue, a été déclaré coupable vendredi par un jury populaire.

Après deux semaines d'un procès riche en témoignages compromettants pour le gouvernement hondurien, et de brèves délibérations du jury, Tony Hernandez, un ex-député de 41 ans, a été jugé coupable des quatre chefs d'accusation contre lui, qui lui font risquer la perpétuité, a indiqué le bureau du procureur fédéral de Manhattan. Le frère du président hondurien devrait connaître sa peine lors d'une audience fixée au 17 janvier 2020. Lors du procès, le procureur fédéral avait affirmé, témoignages d'ex-trafiquants à l'appui, que Tony Hernandez avait participé pendant des années à un trafic de cocaïne, opérant "avec une impunité totale" grâce à la protection de son frère, contribuant à "pourrir les institutions du Honduras". "L'accusé était protégé par l'actuel président (du Honduras), qui a reçu des millions de dollars de pots-de-vin de narcotrafiquants, dont (Joaquin) Guzman +El Chapo+", avait déclaré le procureur dès l'ouverture du procès le 2 octobre. Quelques jours plus tard, Alexander Ardon, ex-narcotrafiquant et maire hondurien, avait notamment indiqué avoir assisté en 2013 à une réunion lors de laquelle le puissant co-dirigeant du cartel de Sinaloa aurait remis un million de dollars en espèces à Tony Hernandez, une somme destinée à la campagne électorale de son frère. Ces accusations, qualifiées de "fausses à 100%, absurdes et ridicules" par le président hondurien, ont suscité des appels à sa démission et des manifestations à Tegucigalpa, la capitale du Honduras. L'avocat de la défense avait mis en doute la crédibilité des témoins à l'origine de ces accusations, pour la plupart des ex-narcotrafiquants et parfois assassins reconnus. Et fait valoir que la seule évocation du célèbre narcotrafiquant mexicain El Chapo ne pouvait remplacer l'absence de preuves matérielles. Mais ces arguments n'ont visiblement pas ébranlé les jurés, qui ont rendu leur verdict après moins de deux jours de délibérations. Tony Hernandez avait été arrêté à l'aéroport de Miami en novembre 2018 et inculpé des chefs de trafic de drogue, possession d'armes à feu et faux témoignage. Selon le gouvernement américain, il était impliqué dans le trafic de drogue depuis 2004 au moins, et aurait participé pendant plus de 10 ans à la distribution de cocaïne.