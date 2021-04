Les Etats-Unis préconisent la suspension temporaire du vaccin Johnson & Johnson après l'apparition de rares cas de thromboses

Les autorités sanitaires américaines ont recommandé mardi "une pause" dans l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson afin d'enquêter sur l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes aux Etats-Unis.

Les autorités sanitaires américaines préconisent une pause temporaire dans l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson. Lors de l'administration du vaccin Johnson & Johnson, de rares cas de thromboses ont également été observés aux Etats-Unis.

L'Agence américaine des médicaments (FDA) "est en train d'enquêter sur six cas rapportés aux Etats-Unis de personnes ayant développé des cas sévères de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin" et pendant l'enquête "nous recommandons une pause", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Environ 7 millions de personnes ont reçu une dose du vaccin Johnson & Johnson depuis le début de la campagne de vaccination, précise le New York Times.

Tout comme l'AstraZeneca, le vaccin Johnson &Johnson utilise la technologie recourant à un adénovirus pour vecteur. Il a été autorisé en urgence aux Etats-Unis fin février, après ceux à deux doses de Pfizer/BioNTech et de Moderna. Le régulateur européen a lui aussi approuvé le vaccin Johnson Johnson. Le vaccin unidose Johnson & Johnson, est arrivé ce lundi en Belgique. Il n'a pas encore été administré sur notre territoire.