Un refuge flambant neuf va accueillir les animaux abandonnés dans le Brabant wallon (vidéo)

De généreux donateurs offrent un nouveau toit aux animaux abandonnés dans la région du Brabant wallon. L'ASBL sans collier s'installe dans un tout nouveau bâtiment à Perwez. Près de 300 chiens et chats pourront être accueillis quotidiennement avant de retrouver une nouvelle famille. Olivier Pierre et François Xavier Van Leuw ont visité les installations pour le RTLinfo19H.

Dans le tout nouveau refuge des chats et des chiens recueillis par l’ASBL Sans collier, les ouvriers mettent la dernière main à la reconstruction complète de cette ancienne ferme située le long de l’E411. Un bâtiment de trois étages où 120 chiens pourront être soignés et pourront séjourner dans des conditions optimales de confort et d’hygiène.

"Chaque chien peut rentrer ou sortir à sa guise (ndlr: de son logement). Ils se retrouveront dans une surface de 12m²", précise Sébastien de Jonge, Directeur de l’ASBL Sans collier.

Dans des salles de parcours une quinzaine de chats pourront par ailleurs se familiariser avec leurs futurs propriétaires. Au total, 150 chats seront hébergés dans ces installations de 3000 m2 qui n’ont plus rien à voir avec l’ancien refuge de Chastre devenu en 40 ans, vieillissant et inadapté.



"Apporter du confort aux animaux, au bénévoles et au public"

"C’est un refuge qui a bien vécu et bien servi, mais aujourd’hui, on est dans des normes tout à fait différentes tant au niveau sanitaire qu’au niveau de l’accueil du public, avec du chauffage, une ventilation et des espaces de détente. L’idée est d’apporter du confort aux animaux, au bénévoles et au public qui vient nous voir", ajoute Sébastien de Jonge.

Cette installation d’une valeur de 2,4 millions euros a été financée grâce aux donateurs. Une architecture aux détails bien pensés comme les balcons et les terrasses.

Le déménagement des animaux aura lieu dans une dizaine de jours. L’événement mobilisera la centaine de bénévoles et de salariés de l’ASBL.