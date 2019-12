"Deux ambulances et 8 voitures de police bloquent la rue à l'école de Forest", nous écrit Jonathan via notre bouton orange Alertez-nous. Renseignements pris auprès de la zone de police, les forces de l'ordre ont en effet été appelées pour un "début d'émeutes" à l'athénée royal Andrée Thomas. "Des élèves ne sont pas d'accord avec l'horaire d'un examen et se seraient retranchés dans le réfectoire de l'établissement", nous indique une porte-parole de la zone. Ils s'en sont violemment pris au mobilier du réfectoire.

Face à un début de mouvement violent, les policiers ont été appelés afin de gérer la situation. A 12h45, le calme était revenu. Aucun blessé n'est à déplorer. Certaines personnes ont cependant été transportées à hôpital pour cause de crises d'angoisse.