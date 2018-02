Drame de Dworp: les enfants probablement morts asphyxiés, leur maman tuée avec un objet tranchant

Une tragédie familiale s'est déroulée en deux temps ce lundi. Un homme s'est donné la mort en se jetant du 20e étage d'un immeuble de Molenbeek. En voulant prévenir son ex-femme résidant à Dworp, les policiers y ont découvert les corps sans vie de la mère et des 3 enfants de la famille.

Selon les premières constatations, la femme âgée de 36 ans trouvée morte ce lundi à son domicile de Tourneppe (Dworp), dans le Brabant flamand, a été tuée à la suite de coups administrés à l'aide d'un objet tranchant. Ses trois enfants, deux garçons de 10 et 8 ans, et une fille âgée de 8 ans, seraient quant eux morts asphyxiés. Les corps seront soumis à une autopsie et une analyse toxicologique sera effectuée afin de déterminer les causes précises des décès. Le parquet de Hal-Vilvorde a requis une inculpation du chef de meurtre.





Le père s'est suicidé à Molenbeek



La police locale de la zone de Zennevallei (Beersel/Hal/Leeuw-Saint-Pierre) a fait la macabre découverte lundi. Des policiers se sont présentés au domicile de la famille afin de lui annoncer que le corps de l'ex-compagnon de la femme et le père de ses trois enfants, avait été retrouvé derrière un immeuble du boulevard Louis Mettewie à Molenbeek-Saint-Jean. La police y était intervenue pour une voiture en feu dans le sous-sol du bâtiment et a contrôlé les alentours du bâtiment. C'est lors de cette inspection qu'elle a trouvé le corps d'un homme de 39 ans derrière l'immeuble, manifestement victime d'une chute importante. La piste du suicide a d'emblée été privilégiée.

Quand la police de la zone de Zennevallei a ensuite découvert les corps de son ex-femme et de leurs trois enfants, elle a émis l'hypothèse que le trentenaire les avait vraisemblablement tué avant de se suicider. Le déroulement précis des faits demeure toutefois difficile à déterminer. Une enquête sera également ouverte concernant le décès du trentenaire, dont le corps sera également autopsié.





Le voisin entendait souvent le couple se disputer

Notre journaliste sur place a recueilli le témoignage d'un voisin qui a renseigné que le couple avait une relation tumultueuse et se querellait souvent bruyamment. L'individu déclare avoir vu hier soir la voiture de l'ex-compagnon qui était chauffeur de taxi.