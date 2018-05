Le garçon de 15 ans retrouvé mort à Grimbergen a sauté du toit d'un bâtiment

L'adolescent de 15 ans dont le corps sans vie a été retrouvé dimanche sur un parking de Grimbergen (Brabant flamand), a sauté du toit d'un bâtiment, indique mercredi le parquet de Hal-Vilvorde. Ces conclusions de l'enquête coïncident avec les lésions constatées lors de l'autopsie. Cinq jeunes se sont par ailleurs présentés à la police à la suite de l'appel à témoins lancé mardi dans le cadre de ce décès.

Le corps sans vie de l'adolescent a été trouvé dimanche soir sur un parking derrière des boxes de garages du Verbindingsweg à Grimbergen. Le jeune homme a quitté le domicile d'un ami à qui il avait rendu visite dimanche soir vers 22h10. Malgré la proximité des lieux, il n'était toujours pas de retour chez lui à 23h00. Lorsque son père est parti à sa recherche, les services de secours avaient découvert le corps de son fils.

Selon les résultats de l'autopsie, le jeune homme présentait d'importantes lésions internes et externes au niveau des jambes. Son corps ne présentait aucune trace de coups, mais des signes d'un violent choc. Ses parents pensaient qu'il avait été renversé par une voiture. L'enquête a entre-temps pu démonter qu'il avait sauté d'un bâtiment.

Mardi, la police a lancé un appel à témoins et souhaitait plus particulièrement entendre cinq jeunes qui se trouvaient à la hauteur d'un terrain de pétanque du parc Ter Tommen. Ils avaient également trouvé le GSM de la victime. Les cinq jeunes se sont présentés à la police et ont été entendus.