192.000 euros d'amende pour un banal excès de vitesse à Charleroi: comment en est-on arrivé là ?

192.000 euros d'amende: c'est la somme astronomique dont une entreprise carolo doit s'acquitter pour un simple excès de vitesse, avec l'une des voitures qu'elle met à disposition de ses employés. Si cette peine est si lourde, c'est parce que la société a été négligente dans son administration.

Pourtant, tout part d'un dépassement de la limite de vitesse autorisée: 72 km/h au lieu de 50. L'amende théorique est de 200 à 4.000 euros, et est assortie d'une peine de prison de 15 jours à 6 mois.

Mais l'infraction est commise par une voiture mise à disposition d'un employé. La petite entreprise carolo concernée a alors 15 jours pour communiquer à la justice l'identité du conducteur. Mais elle ne le fait pas, par pure négligence administrative.

Il faut alors multiplier les sommes par les décimes additionnels, et quand une société écope d'une peine de prison, elle est transformée en astreinte.

Pire, nous dit la Nouvelle Gazette, il y a eu récidive dans le cas de cette société. Le tribunal de police sort alors sa calculette, et condamne l'entreprise à 144.000 euros. Le patron est lui condamné à 12 mois de prison et 48.000 euros d'amende. Soit 192.000 d'amende au total, une somme pharaonique...

L'avocat décide finalement d'aller en appel, et obtient une faveur du tribunal: 24.000 euros à la charge de l'entreprise, 8.000 à charge du patron.

Cette amende est donc rare mais légale. Pour éviter ce genre de mauvaise surprise, que doivent faire les sociétés? Les conseils de Chirstophe Redko, avocat spécialisé dans les affaires de roulage: "Les gérants de société ne sont pas au courant de ce type d'infraction, et parfois ne comprennent pas comment les peines peuvent être si importantes. Car ce n'est pas du tout la même prévention. On punit la société car elle n'a pas communiqué l'identité du conducteur, car au final on veut punir ce conducteur qui a commis un excès de vitesse. Les peines sont importantes car on veut forcer l'entreprise à dénoncer le conducteur".