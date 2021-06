Barattucci David

Sandra de Châtelet a déclenché le bouton orange Alertez-nous parce qu'elle est énervée. Elle souhaiterait passer son examen pratique de conduite automobile. Mais après avoir passé un coup de fil à l'accueil de son centre d'examens, elle nous confie avoir été étonnée de l'absence de dates pour passer le permis pratique dans un avenir proche : "Il n’y a plus de disponibilités pendant les deux prochains mois", déplore-t-elle, découragée.

Dans toute la Belgique, suite à la crise de la pandémie, les permis de conduire provisoires (M3, M12, M18, M36) qui expiraient après le 15 mars 2020 ont été automatiquement prolongés jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, sans démarche administrative nécessaire, nous renseigne le site internet d'Autosécurité.

Mais voilà, certains s'y prennent tardivement pour prendre leur rendez-vous. "Quelqu'un qui a passé son permis théorique en avril 2020, avait jusque septembre 2021 pour passer son examen pratique. Cela paraît lointain et les gens s'y sont pris trop tard. Ils doivent faire le nécessaire au plus vite", conseille David Barattucci, vice-président de la FAA (Fédérations des Auto-écoles Agrées).



Virginia Li Puma, responsable communication chez Autosécurité détaille: "Le candidat doit de manière générale s'y prendre au moins 6 semaines à l'avance pour prendre rendez-vous. L'été est toujours une période particulière, mais encore plus cette année", dit-elle.

La situation en Wallonie

"Les auto-écoles et centres d'examens ont été fermés pendant 6 mois. Maintenant, il y a des délais partout. Les centres d'examens wallons travaillent à flux tendu. Leur souci est le même que tout le monde, mais je pense qu'on peut sans exagérer évoquer une vraie surcharge", surenchérit David Baratucci.

Virginia Li Puma a effectivement passé en revue les plannings des différents centres d'examens wallons et décrocher son permis cet été sans avoir encore pris rendez-vous s'avère désormais très compliqué. "L'été affiche complet partout. Mais on peut encore trouver quelques places de libres fin août ou dans le courant du mois de septembre...", nous décrit-elle.

Examen théorique sans encombre

Passer l'examen théorique de conduite semble plus accessible et encore réalisable avant le début officiel des congés scolaires. "Si vous souhaitez passer l'examen théorique, certaines places sont encore disponibles pour la fin du mois de juin dans nos centres wallons", nous informe Virginia Li Puma.

Pour pouvoir passer l'examen théorique, des aménagements ont été faits dans la plupart des centres pour augmenter la capacité et combler les retards, nous explique David Barattucci. Et de décrire les dispositions prises: "La plupart ont rajouté des ordinateurs, raccourci la durée des tests, rallongé les horaires en soirée."

Quid de Bruxelles?

Hugues Cherpion, directeur et porte-parole de FederDrive Wallonie-Bruxelles (Fédération des écoles de conduite et Centres de formation agréés) nous révèle que la situation dans la capitale est semblable. "On est face à un afflux 3 fois supérieur à la normale. A la pandémie du coronavirus et aux différents confinements interrompant nos activités, s'ajoute un manque d'examinateurs. Nos instructeurs n'ont pas pris de congés depuis longtemps, on ne peut pas leur interdire d'en prendre cette année. Et de nouveaux formateurs n'ont plus été formés à cause de la pandémie de coronavirus qui a interrompu les formations qui durent généralement entre 9 et 12 mois."

"Bref, nous sommes donc face à un énorme bouchon", estime le directeur.