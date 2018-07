Désagréable surprise pour un Belge à un distributeur de billets en Espagne: "On m'a taxé de 2,95€"

Un Belge en vacances dans le sud de l'Espagne a eu la désagréable surprise de constater qu'il avait dû payer des frais en prélevant de l'argent à un distributeur automatique de billets. "Je remarque que sur les 300€ retirés on m’a taxé de 2,95€ soit 1% de moyenne", nous chiffre-t-il via le bouton orange Alertez-nous.

Ce touriste s'interroge car dans la zone euro* un Européen vivant dans cette même zone ne paie normalement aucun frais pour le retrait d'argent au distributeur avec une carte de débit (la situation est différente avec une carte de crédit).

L'homme a appelé sa banque, Belfius, qui lui a confirmé cette gratuité et l'a informé que "les frais venaient sûrement d'Espagne", nous rapporte-t-il. L'établissement qui gère le distributeur peut en effet prendre une commission, comme le détaille Belfius sur son site internet: "Quand vous effectuez un retrait d'argent à l'étranger à un distributeur de billets (ATM), le propriétaire du distributeur peut réclamer des frais pour l'utilisation de son appareil. Ces frais ("access fee") sont mentionnés lors du retrait. Il peut s'agir d'un montant fixe ou d'un pourcentage du montant retiré avec un montant minimum." Ce procédé n'est pas propre à l'Espagne. Des touristes nous ont signalé l'avoir rencontré en Italie ou encore au Portugal: "J'ai eu le même problème au Portugal. ATM Euronet vise les touristes. Il faut utiliser le réseau de distributeurs national (moins nombreux) pour éviter ces frais", a informé Jack ce matin via le bouton orange Alertez-nous.

Généralement, l'appareil vous demandera si vous acceptez le paiement de la commission. Vous pouvez répondre "non", ce qui annulera votre transaction. À vous de chercher alors un autre distributeur où aucun frais ne vous sera exigé. "Pouvons-nous faire quelque chose pour récupérer notre argent?", demande notre interlocuteur. La réponse est négative puisque ces frais ne sont pas interdit et que le client est informé de leur existence lors de son retrait. Pour éviter ce genre de mauvaise surprise au distributeur, Belfius rappelle que payer directement avec sa carte (débit ou crédit) est "une alternative qui permet d’éviter les retraits cash et les coûts éventuellement liés."

Par ailleurs, rappelons que, hors de la zone Euro, votre banque en Belgique vous réclamera, elle aussi, des frais de retrait. Par exemple, une des principales banques de notre pays demande 0,3% du montant + 2,86 euros (avec un maximum de 12,09 euros) pour un retrait en euros. Prélèvement auquel s'ajoutera un frais de change de 1,63% du montant si le retrait se fait dans une autre devise (dollars, etc.)

* La zone euro rassemble les pays suivants: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie.