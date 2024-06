"Je suis à l'agence et je dois téléphoner" pour qu’on s’occupe de moi: Jean-Michel dénonce "le manque d'empathie" des banques

C’est de plus en plus rare de devoir se déplacer jusqu’à son agence bancaire. Mais un lundi matin, Jean-Michel, 74 ans, n’a pas le choix. Il doit effectuer un virement important vers un compte à l'étranger. Sur place, on lui dit que ce n’est pas possible car "il faut prendre rendez-vous". Il obtempère et demande donc… un rendez-vous. "On me rétorque que ce n’est pas possible, qu’il faut le faire par téléphone et voici le numéro à appeler". Soit. Jean-Michel s’exécute. Il prend son smartphone, compose le numéro payant et entend un message disant en substance qu’il y avait beaucoup trop d’appels en cours et donc un temps d’attente très long.

Jean-Michel raccroche et doit rappeler plus tard. Ce qui a le don de l’irriter, car comme il le fait remarquer : "c’est mon argent!". Amer, il résume : "Je suis à l'agence. On refuse de faire ce que je demande et on ne me donne pas de rendez-vous. Et pour prendre un rendez-vous pour cette agence à Liège je dois téléphoner à Bruxelles et je n'y arrive pas. Je trouve que c'est infiniment plus facile de contacter le SPF Finance que ma propre banque… C’est lamentable".