40e Victoires de la musique: Justice, Santa, Clara Luciani et les Jeux de Paris en lice, qui succédera à Zaho de Sagazan?

Les Victoires de la musique célèbrent ce vendredi leur 40e édition avec un palmarès varié, allant de la pop à l’électro, et même une incursion du côté des Jeux olympiques. Une cérémonie sous le signe de la diversité musicale, mais toujours marquée par des critiques récurrentes sur son fonctionnement.

Le duo électro Justice, récemment récompensé d’un troisième Grammy Award, fait figure de favori. La chanteuse pop Clara Luciani, ainsi que les révélations Solann ("Rome") et Aliocha Schneider ("Ensemble"), se démarquent également. Zaho de Sagazan, après son triomphe de 2023, revient en compétition dans la catégorie "artiste féminine" et pour ses performances scéniques, qui l’ont menée jusqu’à New York.

Contrairement à l'an dernier, où Zaho de Sagazan avait dominé avec quatre trophées sur cinq nominations, les jeux semblent plus ouverts cette année. Parmi les 18 artistes en compétition, dix sont nommés dans au moins deux catégories.

Fait inédit, les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Paris, orchestrées par Thomas Jolly et Victor le Masne, figurent parmi les nommés dans la catégorie "concert". Elles sont même pressenties comme favorites.

C'est cependant Santa qui décroche le plus grand nombre de nominations (quatre), notamment pour son premier album "Recommence-moi". L’interprète de "Popcorn salé" s’est aussi illustrée en clôture des Jeux paralympiques de Paris, en reprenant "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday.

Autre surprise : au milieu des clips en compétition pour la "création audiovisuelle", figure un documentaire. "DJ Mehdi : Made in France", qui retrace le parcours fulgurant du compositeur disparu en 2011, pourrait créer l’événement.

Une cérémonie qui évolue malgré les critiques

Présidée par Alain Souchon et animée par Léa Salamé et Cyril Féraud, la soirée sera retransmise en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21h10.

Malgré une "histoire d’amour" revendiquée entre les Victoires et le public, la cérémonie continue de faire face aux critiques. Accusée d’un manque de représentativité du hip-hop pourtant dominant sur la scène musicale française, elle a tenté d’ajuster son système de vote. Désormais, un premier tour réunit 882 professionnels de l’industrie, puis un jury restreint de 32 personnes, sans ayants droit directs, tranche en second lieu.

"Ça répond aux critiques et ça permet d'éviter que les Victoires reviennent aux plus forts ou aux plus malins", explique Vincent Frèrebeau, président de l’association organisatrice.

Malgré ces efforts, l’édition 2024 semble confirmer la frilosité envers le rap. Si l’année dernière Aya Nakamura et Gazo avaient marqué l’événement, seuls trois rappeurs figurent cette année parmi les nommés : Tiakola, Gims et Shay.

Les Victoires de la musique restent malgré tout une vitrine essentielle pour les artistes. "C'est un effet accélérateur de malade qui peut faire basculer une carrière", assure Vincent Frèrebeau. De quoi donner encore plus d’enjeu à cette 40e édition, entre surprises, confirmations et débats toujours aussi vifs.