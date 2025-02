À 63 ans, George Clooney se lance dans une nouvelle aventure... à Broadway

L’acteur américain monte sur scène pour la première fois à Broadway avec une adaptation de son propre film, "Good Night and Good Luck". Une expérience inédite pour Clooney, qui n’avait pas joué au théâtre depuis près de 40 ans.

À 63 ans, George Clooney se lance un nouveau défi : fouler les planches de Broadway à New York. Si son nom est associé aux films et aux publicités de café, il n’avait pas joué au théâtre depuis 1986. Et jamais à Broadway.

Heureusement, il connaît bien l’histoire qu’il s’apprête à interpréter, puisqu’il en est l’auteur. La pièce est une adaptation de son film "Good Night and Good Luck", sorti il y a tout juste 20 ans. Un long-métrage en noir et blanc qui nous plonge dans l’Amérique des années 50, au cœur de la chasse aux sorcières menée par le sénateur McCarthy, un anti-communiste.