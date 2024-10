À 78 ans, Mireille Mathieu repart en tournée mondiale: "C'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé"

Mireille Mathieu, la chanteuse légendaire aux 200 millions d'albums vendus et plus de 1.000 chansons enregistrées, n'a pas fini de faire parler d'elle ! À 78 ans, elle vient de débuter une tournée internationale qui la mènera en Allemagne, à Prague, et même à l'Olympia de Paris, ainsi qu'en Belgique.

Et pour les fans belges, notez bien : Mireille Mathieu se produira au Théâtre royal de Mons le 28 novembre 2025 et au Cirque royal de Bruxelles le 29 novembre. Mieux vaut ne pas tarder pour acheter vos billets, qui partent comme des petits pains, entre 59 et 95 euros !

Côté look, rien n’a changé non plus. Mireille arbore toujours sa coupe de cheveux emblématique, entretenue tous les 10 jours depuis 1970 ! Côté vêtements, elle privilégie souvent le noir, parfois un peu de rose et porte des chaussures sur mesure, car elle chausse du 33. Sa voix, elle, est restée intacte grâce à ses exercices vocaux quotidiens, un entraînement indispensable pour assurer de telles performances sur scène.

